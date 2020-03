Warburg (WB). Die etwas über 300 Mitarbeiter der Firma Coveris arbeiten derzeit nonstop. Während viele andere Unternehmen durch die Corona-Krise ums Überleben kämpfen, sind die Auftragsbücher von Coveris voll. Am Standort in Warburg werden vor allem Kunststoffverpackungen für die Lebensmittelindustrie produziert. Die werden momentan mehr als sonst gebraucht. Welche Maßnahmen die Unternehmensspitze getroffen hat, um auch in den nächsten Wochen handlungsfähig zu bleiben, hat Geschäftsführer Jürgen Taut im Interview mit WESTFALEN-BLATT-Redakteurin Silvia Schonheim verraten.