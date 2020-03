Mittlerweile gibt es im Kreis 55 bestätigte Infektionen. Zwei Personen gelten als geheilt. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Infizierten damit um 6 Fälle gestiegen.

Die meisten Fälle gibt es in Borgentreich (12). In der Kreisstadt Höxter wurden am Samstagmittag 11 Fälle registriert. Beverungen hat 10 und Steinheim 8 Fälle. In Warburg sind nun 7 Fälle registriert, in Nieheim 3, in Brakel und Bad Driburg je 2. Noch keine Fälle gibt es in Willebadessen und Marienmünster.