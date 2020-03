Die meisten Infizierten gibt es weiter in Borgentreich (14), Steinheim (13) und Höxter (12). In Beverungen sind es 10 Infizierte, in Warburg 7, in Nieheim und Bad Driburg 3 sowie 2 in Brakel.

Keine Erkrankten gab es am Sonntag weiter in Willebadessen und Marienmünster. Die ersten beiden Patienten, die offiziell als genesen gelten, kommen aus Beverungen. Dort waren auch die ersten Corona-Fälle im Kreis Höxter registriert worden.

„Die getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Infektionsgefahr stellen die Menschen auch im Kreis Höxter vor nie dagewesene Herausforderungen“, sagt Landrat Friedhelm Spieker. Deshalb richtet der Kreis Höxter ab heute unter der Nummer 05271/9656565 ein Corona-Sorgentelefon ein.