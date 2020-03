Bis Anfang Mai waren die Bürger NRWs aufgerufen, das schönste Rathaus des Landes zu wählen. Die meisten Stimmen holte Recklinghausen. Paderborn errang Platz drei. Das Warburger Rathaus kam auf einen guten Platz sechs.

Bürgermeister Michael Stickeln hatte im Wettbewerb mit einer kleinen Videobotschaft für die Hansestadt und das historische Rathaus geworben. Der Spot wurde tagelang in sozialen Netzwerken diskutiert und geteilt. „Herzlichen Dank allen, die uns bei der Bewerbung durch ihre Stimme unterstützt haben. Ich denke, in einer so harten Konkurrenz dürfen wir auf das Ergebnis durchaus gemeinsam ein wenig stolz sein“, machte Michael Stickeln in einer Stellungnahme deutlich.

Die Videos zu allen Bewerbern gibt es hier.