Warburg/Zierenberg (WB). In der Nacht zu Mittwoch hat ein Lkw-Fahrer auf der A44 in Richtung Dortmund kurz hinter der Anschlussstelle Zierenberg die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren und ist in die Leitplanke gekracht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nachdem der Anhänger umgekippt war, kam der Lkw nach 200 Metern zum Stehen. Der 33 Jahre alte Fahrer aus Gelsenkirchen wurde nicht verletzt.