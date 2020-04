Mit dem Geld soll in Dalheim die alte Dorfschule zu einem Multifunktionshaus umgebaut werden, in dem auch ein Informationszentrum für den Schmetterlingssteig entstehen soll. Der Wanderweg soll im Juni freigegeben werden. Die 80.000 Euro, die nach Eissen fließen, sollen zur Erweiterung einer „dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtung“ genutzt werden.

CDU-Landtagsabgeordneter Matthias Goeken hatte sich in Düsseldorf für die Vorhaben eingesetzt und von der Zusage der Landesregierung am Mittwochabend berichtet. Insgesamt fließen 2,2 Millionen Euro aus diesem Topf in den Kreis Höxter, heißt es in einer Pressemeldung.