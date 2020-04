Warburg (WB/vah). Die gute Nachricht für Filmfans kam am späten Karfreitagabend: Die Genehmigungen sind alle da, die Technik steht, die Leinwand ist gestrichen: Am Karsamstag um 20.20 Uhr beginnt die erste Autokinovorstellung am Warburger Cineplex, teilen die Kino-Betreiber, die Familie Schlinker, mit.

Gezeigt wird am Karsamstag und Ostermontag jeweils von 20.20 Uhr an die Känguru-Chroniken. Ostersonntag sowie am Dienstag, 14. April, gibt es „Nightlife“ mit Elyas M'Barek zu sehen. Die ganzen Osterferien hindurch soll es täglich eine Vorstellung geben. Das Programm wird auf der Homepage des Kinos bekannt gegeben.

Familie Schlinker will mit dem Autokino-Angebot in Zeiten der Corona-Krise ein Mindestmaß an Filmkunst in Warburg aufrechterhalten. Nur in sehr wenigen Städten in NRW werden solche Autokino-Vorstellungen überhaupt angeboten.

Konkret läuft der Autokino-Besuch so ab: Filmfreunde buchen sich zuvor über die Internetseite des Kinos das gewünschte Ticket, drucken es aus oder laden es auf das Smartphone. Nach der Einfahrt auf den Parkplatz vor der Leinwand wird den Besuchern der gebuchte Stellplatz zugewiesen.

Die Autos werden versetzt geparkt, so dass auch tatsächlich alle den Film gut sehen können. Spannend wird es beim Ton: Der kommt nämlich aus dem eigenen Autoradio. Er wird über einen bestimmten UKW-Kanal ausgestrahlt, den die Besucher zuvor mitgeteilt bekommen. Die Preise liegen zwischen 17 Euro (zwei Erwachsene im Auto) und 24 Euro (Erwachsene mit Kindern unter 18 Jahre). Wer ein Ticket haben will, muss aber schnell sein. Die Vorstellung am Karsamstag ist schon ausverkauft.