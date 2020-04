Die Feuerwehr hat in der Osternacht in Menne eine Strohdimme gelöscht. Foto: Feuerwehr Warburg

Warburg (WB/vah/dal). Zahlreiche Feuerwehrleute aus dem Warburger Stadtgebiet mussten an Ostern auf viel Zeit mit ihren Familien verzichten. In der Nacht zu Ostersonntag, gegen 3 Uhr morgens, wurden sie zu einem Brand in die Feldflur bei Menne gerufen. Dort hatte eine Strohdimme Feuer gefangen. Sie brannte tagelang.

Wind facht Feuer wieder an

Zeugen hatten der Polizei den Brand gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten und die Feuerwehr fest, dass die Dimme aus Strohballen auf einer Fläche von zehn mal 15 Metern in Brand stand. Die Feuerwehr trennte die Dimme mit einem Bagger und einem Trecker, um ein Ausbreiten auf das gesamte Strohlager zu verhindern. Ein Drittel der Ballen wurde dadurch gerettet. Das Feuer aber loderte immer wieder auf.

„Strohballen sind sehr dicht gepackt“, erklärte Jürgen Rabbe, Leiter der Feuerwehr Warburg, am Ostermontag. „Außen sind die Ballen mittlerweile klitschnass. innen aber glühend heiß. Da herrscht so eine starke Hitze, dass das Wasser verdampft. Durch Wind wird das Feuer dann immer wieder angefacht.“ Das geschah am Ostersonntag und am Ostermontag immer wieder – und hielt die Helfer lange in Atem.

Am Sonntag wurden die Löschgruppen aus Ossendorf und Menne durch die Einheiten aus Nörde und Hohenwepel abgelöst. Auch die Tanklöschfahrzeuge der Löschzüge Warburg und West waren im Einsatz. Am Ostermontag waren dann wieder bis 14 Uhr die Löschgruppen aus Ossendorf und Menne vor Ort.

100.000 Liter Wasser geholt

Ein massiver Einsatz von Mensch und Material: Etwa 40 Helfer waren beteiligt. Etwa 100.000 Liter Wasser mussten mit den Fahrzeugen vom zwei Kilometer entfernten Hydranten zum Einsatzort gefahren werden.

Der Wert des Strohs sei mit etwa 2000 Euro zwar vergleichsweise niedrig, „aber kontrolliert Abbrennen lassen können wir das leider nicht“, erklärte Jürgen Rabbe. In der Nähe verliefen Bahngleise, zudem sei dort eine Baumreihe.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. Sie sucht nun nach Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Ostersonntag, im Bereich „Pfalz“ der Ortschaft Menne, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Warburg entgegen unter Telefon 05641/78800.