Seit Dienstag sind acht neue bestätigte Infektionen hinzugekommen. Inzwischen gelten aber 94 Personen (+17) wieder als gesund, so dass die Anzahl der aktuellen Infektionen im Gegensatz zu Dienstag (147) auf 138 gesunken ist. Die Stadt Warburg bleibt bei den Corona-Infizierten kreisweit an der Spitze. Das hängt auch mit einer Infektionswelle im Seniorenzentrum St. Johannes zusammen . Allein in der Hansestadt sind seit Dienstag sieben neue Infektionen aufgetreten, so dass dort jetzt 82 bestätigte Infektionen vorliegen. Eine weitere Neu-Infektion ist in Willebadessen aufgetreten, wo es damit insgesamt 15 registierte Corona-Fälle gibt.

Die Infektionen verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: Bad Driburg: Sieben bestätigte Infizierte, davon drei bereits genesen. Beverungen: 13 bestätigte Infizierte, davon neun genesen. Borgentreich: 26 Infizierte, davon 19 genesen. Brakel: Acht Infizierte, davon fünf genesen. Höxter: 48 Infizierte, davon 16 genesen. Marienmünster: Drei Infektionen, ein genesener Patient. Nieheim: Acht Infizierte, fünf genesen. Steinheim: 23 Infizierte, davon 13 genesen. Warburg: 82 Infizierte, davon 18 genesen, ein Infizierter ist hier bereits verstorben. Willebadessen: 15 Infizierte, davon vier genesen.

Um die Hausärzte zu entlasten, hat die Kassenärztliche Vereinigung in dieser Woch ein Herste ein Untersuchungszentrum für Atemwegserkrankte eingerichtet.