Warburg (WB/dal). Mit dem Stichwort „Menschenleben in Gefahr“ ist die Feuerwehr Warburg am Mittwochmittag alarmiert worden. Ein Großaufgebot rückte daraufhin zu einem Haus in der Hauptstraße aus. Um 14.20 Uhr hatte es dort auf einem Balkon gebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Zwei Personen waren zu dem Zeitpunkt noch in der Wohnung.