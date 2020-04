Rappelvoll ist das Festzelt der Warburger Oktoberwoche an guten Festtagen. 2020 wird es diese Bilder wohl nicht geben. Oktoberwochenmanager Norbert Hoffmann rechnet nicht ernsthaft damit, dass die Festwoche am 3. Oktober beginnt. „Das Risiko ist einfach zu groß.” Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Seit Mittwoch ist es amtlich: Bis zum 31. August wird es in Deutschland keine Großveranstaltungen geben. Darunter fallen nach Einschätzung von Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln auch alle Schützenfeste im Warburger Land und das Kälkenfest. Spätestens Mitte Mai wollen er und Festorganisator Norbert Hoffmann zudem entscheiden, ob an der Oktoberwoche festgehalten wird. „Es gibt die nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass auch die Oktoberwoche ausfallen könnte“, formuliert Warburgs Bürgermeister vorsichtig.

Im Warburger Stadtgebiet hält Norbert Hoffmann derzeit über WhatsApp Kontakt zu den Schützenvereinen. Darüber könnte auch kurzfristig geklärt werden, ob in naher Zukunft vielleicht zumindest Kompaniefeste in kleinem Stil stattfinden können.

„Unbestimmter Rechtsbegriff“

„Großveranstaltungen“ sei ein unbestimmter Rechtsbegriff, machte Michael Stickeln gestern in einer ersten Stellungnahme deutlich. Man müsse nun sehen, was das konkret bedeutet. Die Kommunen warten auf nähere Erläuterungen der Landesregierung, die für Donnerstagabend angekündigt waren.

Für Stickeln ist aber unstrittig, dass alle Schützenfeste und das Kälkenfest im Warburger Land unter die neue Regelung fallen dürften. Dadurch, dass diese Feste nun von Seiten der Regierung und letztlich durch die städtischen Ordnungsämter verboten würden, werde es wohl wegen „höherer Gewalt“ für die Vereine keine finanziellen Folgen bei der Rückabwicklung der Verträge mit Wirten und Musik-Kapellen haben, so die Rechtsauffassung der Verwaltung.

Bezirksverband Warburg rät: „Ruhe bewahren!“

Der Bund der historischen Schützenbruderschaften im Bezirksverband Warburg rät aus eben diesem Grund seinen Mitgliedsvereinen zunächst, Ruhe zu bewahren, berichtet Geschäftsführer Herbert Müller. Auch hier würde ein Veranstaltungsverbot von Seiten der Behörden die Rückabwicklung von geschlossenen Verträgen für die Vereine erleichtern. Wer aber vorher von Verträgen zurücktrete, müsse unter Umständen zahlen, sagt Müller.

Das erste Schützenfest im Bezirksverband Warburg wäre am 20. Mai in Helmern gewesen. Viele Schützenfeste sind für die Pfingstfeiertage geplant. Pfingsten ist übrigens auch im Warburger Stadtgebiet der Beginn der Schützenfestsaison in Ossendorf und Hohenwepel.

Oktoberwochen-Entscheidung spätestens Mitte Mai

Ungeklärt ist noch die Frage, ob es eine Oktoberwoche geben kann. Hier ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Michael Stickeln und Norbert Hoffmann wollen die kommenden Wochen sowie die nächsten beiden Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder abwarten. „Spätestens dann wissen wir auch, in welche Richtung sich das Infektionsgeschehen entwickelt.“ Eines steht für Stickeln bereits fest: „Sollten wir Oktoberwoche feiern, wird sie in Vielem anders sein.“ Konkret hieße das: weniger Schausteller, weniger Besucher, weniger Aussteller im Gewerbezelt und wahrscheinlich kein Programmheft. Spätestens Mitte Mai soll die Entscheidung fallen.

Fürs Kälkenfest wurde noch nicht geprobt

Für das Kälkenfest gibt es 2020 keine Rettung mehr – das erste Mal seit mehr als 40 Jahren. Der Heimatverein muss die Verträge mit Schaustellern und Caterern auflösen. Bei den Proben zu den Bürgerspielen waren Regisseur Winni Volmert und sein Team ohnehin hinter dem Zeitplan. „Wegen der Kontaktsperre war ein Probenbetrieb gar nicht möglich.“