Kreis Höxter (WB/vah). Viele haben die Zwangspause durch Kurzarbeit oder Betriebsschließungen in den vergangenen Wochen genutzt, um Zuhause aufzuräumen und zu entrümpeln. In Kürze können die Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Annahmestellen für Abfälle und Wertstoffe werden wieder geöffnet.

Das haben der Kreis Höxter und die privaten Entsorgungsunternehmen nach eingehenden Beratungen gemeinsam entschieden. „Wir möchten unseren Service wieder anbieten – aber unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorgaben“, erklärt Fachbereichsleiter für Umwelt, Bauen und Geoinformationen beim Kreis Höxter, Michael Werner.

Deponie Wehrden

Geöffnet sein wird die Kleinanliefererstation der kreiseigenen Deponie Wehrden in den beiden kommenden Wochen donnerstags (23. und 30. April) und Freitag (24. April) jeweils von 8 bis 17 Uhr sowie samstags (25. April und 2. Mai) von 8 bis 13 Uhr. „Um mehr zeitlichen Spielraum für das notwendige Abstandhalten zu ermöglichen, bieten wir in den ersten beiden Wochen nach der Wiedereröffnung zusätzliche Servicezeiten an den Donnerstagen an“, erklärt Werner. Danach gelten wieder die regulären Öffnungszeiten der Kleinanliefererstation freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.

„Es ist ganz wichtig, die hygienisch erforderlichen Maßnahmen einzuhalten“, sagt der Mitarbeiter der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter, Josef Weskamp, der bei der Wiedereröffnung mit einem hohen Andrang rechnet. „Man sollte deshalb ausreichend Zeit mitbringen“, bittet er. Dringend zu beachten sei auch, dass jedes anliefernde Fahrzeug nur mit maximal zwei Personen besetzt sein darf. Die Personen dürfen auch nicht aus ihren Fahrzeugen aussteigen, wenn sie von den Mitarbeitern des Kreises nicht dazu aufgefordert werden. Um Zeit zu sparen, sollten die Abfälle bereits vor der Anlieferung sortiert worden sein. „Dann geht es bei der Bearbeitung viel schneller“, erklärt Weskamp.

Das Fahrzeug darf nur an der von den Mitarbeitern zugewiesenen Entladestelle verlassen werden. Wenn sich Personen außerhalb der Fahrzeuge aufhalten, müssen sie einen ausreichenden Abstand von zwei Metern zu anderen Personen einhalten. „Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten, damit wir für einen geordneten und sicheren Ablauf sorgen können“, bittet er um Verständnis für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen.

Kompostwerk

Ebenfalls ab Montag, 20. April, nimmt das Kompostwerk in Nieheim-Oeynhausen wieder Bioabfälle von Privatanlieferern an.

Wertstoffannahme

Auch die Wertstoffannahme wird ab der kommenden Woche wieder zu den regulären Terminen angeboten, die im Abfallkalender angegeben sind. Erstmals werden am Samstag, 25. April, wieder Wertstoffe angenommen an den Annahmestellen in Bad Driburg-Herste und am Kornhaus in Brakel.

Schadstoffsammlung

Die Schadstoffsammlung wird wieder turnusmäßig durchgeführt. Die Termine sind im Abfallkalender zu finden.

Stratmann

Neben der kommunalen Abfallentsorgung sind auch private Entsorger wieder erreichbar. Am Montag können die Standorte von Stratmann in Bad Driburg-Herste (montags bis freitags von 8 bis 17.30 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr) und in Scherfede (montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr) angefahren werden. Doch auch hier gibt es einige Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Dazu zählt die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von zwei Metern. Außerdem wird empfohlen, einen Mundschutz zu tragen. Je nach Platzangebot auf den Höfen können nur eine festgelegte Anzahl an Anlieferern gleichzeitig abladen, daher ist eventuell mit Wartezeiten zu rechnen. Pro Fahrzeug kann nur eine Person das Fahrzeug verlassen. Bei der Bezahlung gilt: möglichst mit EC-Kartenzahlung statt Bargeldzahlung. Danach ist der Hof sofort wieder zu verlassen.