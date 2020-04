Warburg (WB). Noch ist nicht klar, aus welchem Grund am Mittwoch ein Feuer auf dem Balkon eines Hauses in der Warburger Innenstadt ausgebrochen ist. Die Polizei schließt bereits einen technischen Defekt und eine Brandstiftung von außen aus.

Was nun aber die Ursache war, sollen Brandermittler in der kommenden Woche genau untersuchen. Bei dem Feuer am Mittwoch war in einem Wohn- und Geschäftshaus erheblicher Schaden entstanden. 39 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Innenstadt in Teilen für mehr als eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde niemand.