Grebenstein (WB). Ein Rollerfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in der Nähe der Stadt Grebenstein (Landkreis Kassel) tödlich verletzt worden.

Der 40 Jahre alte Mann war mit seinem Roller auf der abschüssigen Straße Schlüchtergraben in Richtung Bahnstrecke in einer Rechtskurve gestürzt. Er geriet dabei auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem Traktor zusammen. Dabei erlitt der Rollerfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.35 Uhr. Zwei Notärze und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Für den 40-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Fahrer und Mitfahrer des Traktors erlitten einen schweren Schock.