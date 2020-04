Kreis Höxter (WB/thö). Manch einer fragt sich wahrscheinlich, was es mit den vier Meter hohen Holzpfählen mit biblischem Spruch auf sich hat, die seit einigen Wochen in und um die Dörfer im Kreis Höxter zu entdecken sind.

Es sind die sogenannten Bibel-Pfähle entlang der Kloster-Garten-Route, die vom Leader-Büro im Kreis Höxter mit einer großen ökumenischen Gemeinschaft entwickelt und gebaut wurden. Ziel dieses Projektes ist es, Gäste und Einheimische auf der 315 Kilometer langen Kloster-Garten-Route spirituell zu begleiten. Nun liegt auch das Begleitheft dazu druckfrisch auf dem Tisch. Auf 52 Seiten erhält der radfahrende Gast spirituelle Impulse von 42 Kirchengemeinden, Jugendgruppen, klösterlichen Einrichtungen aus dem Kreis Höxter und der hessischen Nachbarschaft. Das „Begleitheft für Radpilgernde“, gestaltet von Lars Walker von „Fien-Desgin“ in Höxter, spiegelt die große christliche Leidenschaft wider, mit der all die jungen und junggebliebenen, evangelischen und katholischen Menschen am Projekt teilhaben.

Spürbare Leidenschaft

Es sei eine Leidenschaft, die nun auch die Gäste im Kulturland Kreis Höxter spüren und erleben dürfen. Die Kloster-Garten-Route im Kreis Höxter besteht seit dem Jahr 2012. Vor einem Jahr wurde die Radroute um 100 Kilometer erweitert. Sie verbindet das reichhaltige monastische Erbe mit kleinen grünen Oasen. „Bereits im Jahr 2017 haben wir uns zu fünft zusammengetan, um über eine spirituelle Ergänzung der Kloster-Garten-Route nachzudenken. Nach einigen kreativen Sitzungen war die Idee der Bibel-Pfähle geboren“, berichtet Christiane Sasse, Regionalmanagerin für das EU-Förderprogramm Leader rückblickend. „Im Jahr 2018 erweiterten wir die Leader-Arbeitsgruppe um Mitglieder der katholischen Pastoralverbände, klösterlichen Einrichtungen und evangelischen Kirchengemeinden. Die Idee der Bibel-Pfähle wurde manifestiert und ausgearbeitet“, ergänzt Gisela Fritsche vom Dekanat Höxter.

Charmanter Gedanke

Einer, der sich ebenfalls stark in die Arbeiten einbrachte, war Pfarrer Karl-Heinz Bartsch von der Evangelischen Kirchengemeinde Altkreis Warburg. Der pensionierte Geistliche erklärt begeistert: „Das ökumenische Projektteam empfand den Gedanken als sehr charmant, die Menschen vor Ort in das Projekt zu integrieren, sie zum Botschafter für unsere Besucher werden zu lassen. Denn bei uns, den Kirchenvertretern, verspürten wir den Wunsch, den Gästen persönlich nahe sein zu wollen und sie zu begleiten – ohne aber aufdringlich sein zu wollen.“ Alle Gruppen hatten somit die Chance, sich persönlich mitzuteilen und Teil eines großen Ganzen zu werden.

Begleiten und berühren

So wählte jede Gemeinde einen Bibelvers aus, der zu ihrem Anliegen, zu ihrem Ort oder zu ihrer Kirche passte. Danach erarbeiteten die Gemeinden einen Erläuterungstext, der die Gäste sanft begleiten, aber auch berühren, inspirieren und zum Nachdenken anregen soll. „Eine zusätzliche Motivation, die Route komplett mit dem Rad zu erfahren, stellen die Buchstaben-Stempel dar, die an 28 Pfählen angebracht sind. Auf der Rückseite der Broschüre können diese Buchstaben in einem Stempelpass gesammelt werden, so dass sich zum Schluss eine Lösung ergibt.

Besonderes Engagement

„Somit wurde durch besonderes Engagement der Bevölkerung eine Radroute in vielleicht Deutschlands erste Radpilgerroute verwandelt“, erklärt Stefan Drüke von der katholischen Kirchengemeinde in Brenkhausen, die stellvertretend für alle Gemeinden die Antragsstellung für das Leader-Projekt übernahm. Die Broschüre erhält man bei den beteiligten Kirchengemeinden oder Einrichtungen und beim Kulturland Kreis Höxter, Telefon 05271/974323, E-Mail info@kulturland.org.