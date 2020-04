Bei einem Unfall auf der L837 zwischen Warburg und Welda ist am Sonntagmittag eine 59-jährige Corsa-Fahrerin in Höhe der Autobahnauffahrt Richtung Kassel verletzt worden. Foto: Polizei

Warburg-Welda (WB). In Höhe der Warburger Auffahrt zur Autobahn 44 Richtung Kassel ist am Sonntagmittag ein Opel auf ein am Fahrbahnrand stehendes Gespann aufgefahren. Die 59-jährige Opel-Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste, berichtete die Polizei am Montag.