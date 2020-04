Dutzende modische Masken hat Olaf Mitrenga (Stoff-Platz Warburg) am Montag schon verkauft. Bei politischen Sitzungen sollen sie im Altkreis Pflicht werden. Foto: Jürgen Vahle

Von Daniel Lüns

Willebadessen/Warburg/Borgentreich (WB). Aufgrund von Corona wurden nicht nur Feste und Veranstaltungen abgesagt, sondern auch Sitzungen von Ausschüssen und Räten. Nun läuft das politische Leben wieder an – unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Den Anfang machen am Dienstag, 21. April, zwei Sitzungen in Willebadessen.

Dort kommt um 17 Uhr der Haupt- und Finanzausschuss zusammen, ab 18 Uhr tagt der Betriebsausschuss. Die Termine werden vom Sitzungszimmer des Rathauses in Peckelsheim in die benachbarte Zehntscheune verlegt. Aus Sicherheitsgründen, erklärt Bürgermeister Hans Hermann Bluhm. Denn im großen Sitzungssaal ließen sich die gebotenen Abstandsregeln einhalten. Die Gremien würden aber in kleinerer Besetzung zusammenkommen.

Sollstärkenvereinbarung geschlossen

„Wir haben mit den beiden Fraktionen, der SPD und der CDU, eine Sollstärkenvereinbarung geschlossen“, sagt Bluhm. Dadurch schickten die Parteien nur die Hälfte ihrer Ausschussmitglieder zu den Terminen. „Die Öffentlichkeit ist natürlich zugelassen. Aber mehr als etwa vier Personen bekommen wir nicht unter, wenn wir die Abstandsregeln einhalten wollen.“

Wer zu den Sitzungen komme werde gebeten, sich eine eigene Mund-Nasen-Maske mitzubringen. Vor Ort sollten sich die Anwesenden zudem die Hände desinfizieren. „Nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses werden wir auch die Tische und Stühle und, wenn sie benutzt wurden, die Mikrofone desinfizieren“, sagt Bluhm. Erst dann werde die Sitzung des Betriebsausschusses beginnen.

Aus Sicherheitsgründen abgesagt

In Borgentreich sollten am Dienstag ebenfalls zwei Ausschüsse (Bauausschuss und Haupt- und Finanzausschuss) zusammenkommen, für Mittwoch war ein Termin (Betriebsausschuss) geplant. Die drei Sitzungen wurden aber aus Sicherheitsgründen „in Absprache mit den Ausschussvorsitzenden abgesagt“, sagt Bürgermeister Rainer Rauch.

Die für diese Termine vorgesehenen Themen sollen nun in der nächsten Ratssitzung besprochen werden. Rechtlich sei das in der Kommunalverfassung geregelt. Demnach dürfe der Stadtrat „jede Angelegenheit an sich ziehen“, erklärt der Bürgermeister. Bei vielen Themen hat der Rat ohnehin das letzte Wort, die Ausschüsse können Handlungsempfehlungen abgeben.

Die nächsten Sitzungstermine der Orgelstadt sind am Mittwoch, 29. April. Um 18 Uhr kommt der Rechnungsprüfungsausschuss zusammen, um 19 Uhr tagt der Rat. Beide Termine werden in die Aula der Sekundarschule verlegt. „Dort haben wir 300 Quadratmeter Platz“, sagt Rauch. Das sei genug Fläche für Lokalpolitiker und Besucher. Er gehe davon aus, dass die Stadt den Anwesenden Mundschutze und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen könne.

Treffen im PZ

Auch in Warburg fällt, wie berichtet, die nächste politische Sitzung aus. Für Dienstag, 21. April, war ein Treffen des Stadtrates geplant. Auch der nächste des Planungsausschusses – er soll am Dienstag, 12. Mai, zusammenkommen – werde wohl ausfallen, sagt Bürgermeister Michael Stickeln. Die Themen der Sitzungen sollen an die nächste Ratssitzung weitergegeben werden. Die sei für Dienstag, 19. Mai, um 17 Uhr im PZ geplant. „Dort können wir auch unter Beteiligung der Öffentlichkeit die Abstände einhalten.“ “Wir wollen die Gremien ab Mai wieder tagen lassen – vorrangig den Rat", sagt Stickeln weiter.

Fest stehe, dass das politische Leben weitergehen müsse, ergänzt Rainer Rauch. „Mit der aktuellen Situation müssen wir uns anfreunden“, sagt der Borgentreicher Bürgermeister. „Es ist auch notwendig, etwa bei Beschlüssen gesetzgeberischer Art, sich örtlich zu treffen“, erklärt Hans Hermann Bluhm.

Digitale Sitzungen indes sind nicht vorgesehen, sagt Stickeln. Zur Frage der technischen Umsetzung käme etwa auch die Frage nach der Legitimation so eines Treffens. Auch sei zu klären, wie die Öffentlichkeit bei digitalen Sitzungen einbezogen werden könnte. Denn das öffentliche Tagen sei „ein hohes Gut unserer Demokratie“. „Solche Fragen werden nach Corona sicher diskutiert werden“, sagt Stickeln.