Die KöB im Haus Böttrich ist von diesen Dienstag an wieder unter strengen Sicherheitsvorkehrungen geöffnet. So werden Listen mit den Namen der Besucher geführt. Foto: Jürgen Vahle

Dabei gelten für die Leser strenge Auflagen. So dürfen sich immer nur drei Besucher gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Auch gibt es rote Markierungen auf dem Boden, die auf die Abstandsregelungen hinweisen. Diese wurden der Bücherei vom Werbestudio GbR in Scherfede kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auch werden die Mitarbeiter der Bücherei interne Listen über die Anwesenden führen, die sich gleichzeitig in den Räumen aufgehalten haben, um im Notfall Infektionsketten nachvollziehen zu können. Leser, die lieber nicht in die Bücherei kommen möchten, müssen bis auf weiteres keine Mahngebühren zahlen.