Die Busse der Region kehren von Donnerstag an Schritt für Schritt zum Regelfahrplan zurück. Die Verkehrsbetriebe bitten aber um die Einhaltung von Hygienemaßnahmen.

Warburg/Höxter (WB). Aufgrund der aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen kehren die im Regionalverkehr fahrenden Verkehrsunternehmen „go.on“, „Weser-Egge-Bus“ und „BVO Busverkehr Ostwestfalen“ von Donnerstag, 23. April, an wieder zum Regelfahrplan zurück. Damit soll das erhöhte Fahrgastaufkommen von Schülern der Abschlussklassen und auch Mitarbeitern des Einzelhandels gewährleistet werden. Nur in den Abendstunden von 19 Uhr an kommt ein ausgedünnter Fahrplan zum Tragen.