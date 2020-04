Warburg (WB). Zunächst 1000 Flaschen Desinfektionsmittel (je 250 Milliliter) werden vom Unternehmen Brauns-Heitmann an die Stadtverwaltung Warburg gespendet, um diese an betroffene Unternehmer zu verteilen.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland sind Desinfektionsmittel zu einer schwer erhältlichen und auch teuren Warengruppe geworden“, teilt Brauns-Heitmann in einer Pressemitteilung mit. „Die notwendigen Hygienerichtlinie zur Bekämpfung der Ausbreitung des Covid-19-Virus erfordern, unter anderem auch in der Geschäftswelt, ein Vorhalten und den Einsatz von Desinfektionsmitteln.“

Firma unterstützt die nun wieder öffnenden Ladenlokale

Zur Unterstützung der nun wieder öffnenden Ladenlokale im Warburger Stadtgebiet spendet das Unternehmen, auf Bitten der Stadtverwaltung Warburg, zunächst 1000 Flaschen. Die Stadtverwaltung übernimmt die Koordination und Ausgabe der Flaschen an die Unternehmen.

„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten, ist der Zusammenhalt und die damit einhergehende fürsorgliche Hilfsbereitschaft unerlässlich, aber nicht selbstverständlich. Umso erfreulicher ist die großzügige und in diesen Zeiten essenziell wichtige und kostenlose Bereitstellung von Desinfektionsmitteln für unseren stationären Handel“, sagt Bürgermeister Michael Stickeln.

Ein vertrauensvoller Partner der Hansestadt

„Brauns-Heitmann ist nicht nur in Krisenzeiten, sondern seit je her ein vertrauensvoller Partner der Hansestadt und zeigt mit dieser Spende wieder einmal sein großartiges Engagement und seine tiefe Verbundenheit zu seinem Heimatstandort.“ Geschäftsführer Stefan Kremin betont, dass der Schutz der Mitbürger und somit auch der eigenen Mitarbeiter im Vordergrund steht, um die Produktion am Laufen zu halten. Aus diesem Grund fand die Übergabe der Flaschen am Montagmorgen auch mit Mundschutz statt.

Aufgrund stark überhöhter Nachfrage im Online-Shop, aber auch um ein Zeichen gegen die Abzocke von Verbrauchern im Internet zu setzen und „Corona-Wucher“ zu verhindern, stoppte Brauns-Heitmann den Verkauf von Hygieneartikeln im eigenen Shop. „Die Hygieneprodukte wurden oft auf anderen Online-Plattformen zu überhöhten Verkaufspreisen weiterverkauft. Das ist inakzeptabel für uns“, erklärt Stefan Kremin.

Mittel können in der Stadtverwaltung abgeholt werden

Die Desinfektionsmittel können nach telefonischer Vereinbarung in der Stadtverwaltung Warburg abgeholt werden. „Jedem Unternehmen, im Bereich des stationären Handels und wo ein vermehrter Kundenkontakt besteht, werden zunächst sechs Flaschen zur Verfügung gestellt“, erklärt Wirtschaftsförderer Sören Spönlein. „Auch für den Monat Mai wird dann wieder ein neues Kontingent an Mitteln bereitgestellt werden.“

Die Desinfektionsmittel für Unternehmen werden seit Montag ausgegeben. Eine Terminvereinbarung ist möglich am Montag und Mittwoch von 7.30 bis 16 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr bei Markus Nübel, Telefon 0170/ 6682829. Für die Abholung bei der Stadtverwaltung, Bahnhofstraße 28, wird ein Termin vereinbart. „Jedes Unternehmen muss sich ausweisen und für den Erhalt der Waren unterschreiben. Es werden nur Warburger Unternehmen angenommen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.