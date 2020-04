Borgentreich/Kreis Höxter (vah). Die CDU im Kreis Höxter will ihren Landratskandidaten sowie die Bewerber für den Kreistag am Samstag, 20. Juni, in der Borgentreicher Schützenhalle wählen. Das hat Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff bestätigt. Ursprünglich war das Treffen für den 25. April vorgesehen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Die CDU im Kreis Höxter geht davon aus, dass in Borgentreich die nötigen Sicherheitsabstände eingehalten werden können, wenn etwa 300 Mitglieder kommen und mitentscheiden wollen. Sollten es mehr werden, müsse man darüber nachdenken, den Vorplatz mit einzubeziehen und mit einer Außenbeschallung und Videoübertragungen zu arbeiten, berichtet Lülff.

Trotz der Zahl von 2800 CDU-Mitgliedern im Kreis Höxter geht er aber davon aus, dass nicht mehr als die eingeplanten 300 Christdemokraten dabei sein wollen. „Das zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit, wenn es nur einen Kandidaten gibt“, sagt Lülff. Bekanntlich ist Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln bislang der Einzige in der CDU, der sich offiziell um die Nachfolge von Friedhelm Spieker bewirbt.

Festgelegt worden war der neue Termin am Dienstag in einer Videokonferenz des CDU-Kreisvorstandes, an der immerhin 33 Mitglieder per Telefon und Internet teilgenommen haben.