Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). An den weiterführenden Warburger Schulen hat am Donnerstag wieder der Unterricht begonnen. Am 16. März waren die Bildungseinrichtungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden. Der volle Unterrichtsbetrieb wird wohl noch sehr lange auf sich warten lassen, doch Abiturienten und Abschluss-Schüler durften gestern wieder unter strengen Auflagen kommen – und waren über das Angebot froh.

Gespenstische Situation

Die Situation am Warburger Hüffertgymnasium mutet gespenstisch an: In den Neubau dürfen nur Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und die Post. Der Altbau ist komplett gesperrt. Für alle anderen gilt ein absolutes Betretungsverbot, ist auf einem Schild am Eingang zu lesen. Die Türen sind verschlossen. Im Gebäude gilt eine Einbahnstraßenregelung: im rechten Treppenhaus geht es hoch zu den Klassenräumen, im linken wieder runter. Klebebänder und Schilder weisen den Weg. Wer zur Schulleitung will, muss sich telefonisch im Sekretariat anmelden, das ebenfalls mit Scheiben gesichert ist.

In den Klassenräumen selbst sitzen vergleichsweise wenige Schüler, damit die Sicherheitsabstände (mindestens 1,50 Meter) eingehalten werden können. Einige Abiturienten tragen einen Mundschutz. Lehrer pendeln zwischen den Räumen hin und her, unterrichten teils zwei Gruppen gleichzeitig.

„Abiturienten sind gut vorbereitet“

Dennoch: „Unsere Schüler sind froh, dass sie wieder kommen können, um sich auf die Abiturprüfung vorzubereiten“, berichtet Hüffert-Schulleiterin Susanne Krekeler. Aufgabe der Lehrer und der Schule sei es nun, die alte Vertrautheit wieder aufleben zu lassen. Für die Abiturienten sei das jetzt das Signal: „Es wird ernst. Nach fünfwöchiger Zwangspause ist das ganz wichtig“, sagt Susanne Krekeler. Von 72 Abiturienten an der Hüffert meldeten sich bis gestern Morgen nur 6 für das freiwillige Angebot der Schule ab. Alle anderen seien froh, den Stoff der vergangenen Monate noch einmal vor der Prüfung direkt in der Schule und nicht nur am PC im „Homeschooling“ auffrischen und besprechen zu können. Der für das Abitur relevante Unterrichtsstoff sei bereits vor der Schließung vermittelt worden. Es gehe jetzt lediglich noch darum, die Inhalte zu festigen, macht auch Frank Scholle, Schulleiter am Gymnasium Marianum, deutlich. Dort waren gestern von 61 Abiturienten 15 zu Hause geblieben.

„Abi ohne Rituale“

Der Unterricht an den beiden Warburger Gymnasien wird in Blöcke aufgeteilt: an einem Tag wird der Stoff aus dem ersten Leistungskurs wiederholt, am nächsten der aus dem zweiten. An den darauf folgenden Tagen steht der Stoff aus den anderen beiden Abi-Fächern an. Da Hüffert und Marianum in der Oberstufe kooperieren, wurden die Details unter den Schulen abgesprochen. „Im Grunde bekommt jeder Schüler und jeder Lehrer für die nächsten Wochen einen völlig neuen und individuellen Stunden- und Einsatzplan“, berichtet Susanne Krekeler.

Die Jugendlichen selbst verhielten sich gestern vorbildlich. Sie achteten auf die Abstände, trugen Masken, verteilten sich auf dem Schulhof und plauderten nur aus der Entfernung miteinander. Um die aktuelle Abiturientia machen sich Susanne Krekeler und Frank Scholle auch gar keine Sorgen. „Sie brauchen keine Angst vor den Prüfungen zu haben: Sie sind gut vorbereitet“, macht Frank Scholle deutlich.

Allerdings werde es ein „Abi ohne Rituale“: Mottowoche, Abiball und normale Entlassfeier werde es nicht geben, berichtet Susanne Krekeler. „Zur Not müssen wir das Abizeugnis auch mit der Post verschicken.“

Sorgen macht die Abiturientia 2021

Viel mehr Sorgen machen sich die beiden Warburger Schulleiter um die jungen Leute, die 2021 ihr Abitur ablegen wollen und eigentlich am 4. Mai wieder in die Schule gehen sollen (Q1). Bislang ist noch unklar, wie das im Detail organisiert werden könnte – und wann es dazu vom Schulministerium nähere Erläuterungen gibt. Am Hüffertgymnasium wird darüber nachgedacht, die Schüler auf A- und B-Wochen aufzuteilen. In einer Woche wird in der Schule gelernt, in der zweiten Woche sind die Kollegen an der Reihe. In der Zwischenzeit geht es mit dem „Homeschooling“ weiter.

Wertvolle Unterrichtswochen seien den jungen Leuten aus der Q1 auf dem Weg zum Abitur 2021 schon verloren gegangen – Wochen, in denen auch die Gelegenheit fehlte, die wichtigen Vornoten zum Abitur zu verbessern. Frank Scholle hofft, dass diese Tatsache im Schulministerium bei der Planung des Abiturs im kommenden Jahr berücksichtigt wird. „Kein Schüler soll schließlich durch den Unterrichtsausfall Nachteile haben.“ Beide Warburger Schulleiter sind auch skeptisch, dass es vor den Sommerferien noch Unterricht für die Unter- und Mittelstufe geben wird, die derzeit von ihren Lehrern über E-Mail und Lernplattformen mit Unterrichtsmaterial versorgt werden. Womöglich bleiben sie bis nach den Sommerferien zu Hause.