In der Nacht zu Freitag sind bislang Unbekannte in einen Getränkemarkt in Warburg eingedrungen. Foto: dpa

Warburg (WB). Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen Getränkemarkt an der Industriestraße in Warburg eingedrungen. Neben Zigaretten haben die Einbrecher auch einen Tresor gestohlen.