Warburg (WB). Die Schildkröten-Apotheke in Warburg hat eine neue Chefin. Am 1. April hat Apotheker Hermann Niemann nach 39 Jahren als Inhaber die Schildkröten-Apotheke in Warburg an seine Tochter Dr. Dorothee Erbach-Niemann übergeben.

„Eine große Aktionswoche für Jung und Alt war geplant, doch diese konnte aufgrund der aktuellen Situation leider nicht stattfinden. Sobald sich die Lage im Hinblick auf die Coronainfektion entspannt hat, werden die Feierlichkeiten auf jeden Fall nachgeholt“, berichtet die 35-jährige Mutter eines zweijährigen Kindes.

Name nimmt Bezug auf indonesische Insel Java

Die Schildkröten-Apotheke wurde im Februar 1962 von Apotheker Johannes Heinisch gemeinsam mit seiner Ehefrau Edith Heinisch in Warburg in der Hauptstraße 27 eröffnet.

Johannes Heinisch arbeitete vor der Eröffnung seiner Apotheke in Warburg als Apotheker auf der indonesischen Insel Java. Seine Zeit in Indonesien war dann auch namensgebend für die Schildkröten-Apotheke. 1979 erfolgte dann der Umzug der Apotheke in das ehemalige Gebäude der Sparkasse in die Sternstraße 7, in der sich die Apotheke auch heute noch befindet.

Hermann Niemann führt Apotheke seit 1981

Im Juni 1981 übernahm Apotheker Hermann Niemann die Schildkröten-Apotheke.

Ständige Modernisierungen sowie Fort- und Weiterbildungen des Teams machen das Haus heute zu einer „beratungsintensiven, modernen Apotheke, in der die Kunden im Mittelpunkt stehen“, berichtet Dr. Dorothee Erbach-Niemann.

Nach 39 Jahren erfolgt nun der Generationswechsel.

Hermann Niemann bedankt sich bei seinen Kunden für das Vertrauen und berät seine Tochter natürlich im Hintergrund weiter.

Mutter Krimhild Niemann führt derweil weiter die Apotheke am Kasseler Tor in Warburg.

Arzneimittel für die Kleinsten im Blick

Dr. Dorothee Erbach-Niemann ist in Warburg aufgewachsen und nach der Studienzeit in Heidelberg sowie der Promotion an der Universität Leipzig nach Warburg zurückgekehrt.

Sie hat zum Thema Arzneimittelanwendung bei Kindern promoviert, und so ist es für die Pharmazeutin wichtig, auch die Arzneimittel für die Kleinsten in Warburg im Blick zu behalten.

Die 35-Jährige hat die Schildkröten-Apotheke mit einem elfköpfigen Team aus langjährigen Mitarbeitern übernommen.

„Einige davon haben mich schon als Kind auf dem Arm gehabt“, berichtet sie. Ihr Ziel sei es nun, gemeinsam mit ihrem Team weiterhin die Kunden individuell zu beraten und ein offenes Ohr für ihre Anliegen rund um das Thema Gesundheit zu haben.

Auch den Botendienst, der Medikamente direkt zu den Kunden an die Haustür bringt, wird es weiter geben.

„Gerade in Zeiten von Kontaktsperren und Virusinfektionen ist eine Belieferung zu Hause für viele Leute eine gute Möglichkeit, um den Weg in die Apotheke zu vermeiden“, macht Dr. Dorothee Erbach-Niemann deutlich.

Vielfältige Möglichkeiten der Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahmemöglichkeiten bleiben neben dem Besuch an der Sternstraße vielfältig: Es gibt den klassischen Weg des Anrufs, aber auch per App „Callmyapo“ oder über die Homepage der Apotheke lassen sich die Arzneimittel vorbestellen.

Auch in Zukunft will die Schildkröten-Apotheke für alle Generationen ein Ansprechpartner zum Thema Gesundheit sein – „von Arzneimitteln bis zu Hilfsmitteln“, wie die neue Inhaberin berichtet.

Generell spielt die Herstellung von Arzneimitteln nach Rezeptur weiter eine große Rolle in der Schildkröten-Apotheke. „Die rezepturmäßige Herstellung und Prüfung der Ausgangsstoffe erfolge nach neuestem technischen Standard, um die pharmazeutische Qualität der Arzneimittel zu gewährleisten“, berichtet die 35-Jährige.

Weiterhin ist die Schildkröten-Apotheke spezialisiert im Bereich der Kompressionsstrumpfversorgung.

Auch das Thema Pflegebedürftigkeit spiele in der Schildkröten-Apotheke eine Rolle, beispielsweise die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln und Inkontinenzmaterialien.