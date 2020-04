Von Jürgen Vahle

Die Mauern müssen dringend vor dem Verfall gesichert werden. Außerdem soll die Kugelsburg touristisch besser erschlossen werden. Die Burgruine befindet sich seit dem 19. Jahrhundert im Besitz der Stadt Volkmarsen.

Die Stadtverordnetenversammlung (vergleichbar mit dem Rat in Nordrhein-Westfalen) hat das Thema in der nächsten Sitzung auf dem Tisch. Wann die sein wird, ist aber noch unklar. Bürgermeister Hartmut Linnekugel hat die für den 29. April vorgesehene Tagung in der Nordhessenhalle zunächst wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Zuletzt waren die Lokalpolitiker und interessierte Bürger im Dezember vom Ingenieurbüros HAZ aus Kassel über den Stand der Dinge informiert worden. Jetzt hat sich auch der Sozial-, Integrations- und Bauausschuss in Volkmarsen mit der Kugelsburg beschäftigt und erste Entscheidungen getroffen, die von der Stadtverordnetenversammlung noch bestätigt werden müssen.

Standsicherheit gefährdet

Dass an der Kugelsburg etwas getan werden muss, ist unstrittig: Die innere Standsicherheit der Burganlage ist in einigen Bereichen gefährdet. Wasser ist in das Mauerwerk eingedrungen. Das hat zu Frostverschiebungen von ganzen Steinpartien geführt. Eingewachsene Sträucher gefährden die Mauerreste zudem. Experten sehen in Teilen sogar die Verkehrssicherheit an der Burg gefährdet. Erste Sicherungsarbeiten hat es bereits gegeben.

Architektin Brigitte Schade-Kleist (auch SPD-Stadträtin) hat den Ausschussmitgliedern nun ein Rettungs- und Ausbauprogramm vorgestellt, das als Grundlage für die Beantragung von Fördergeldern dienen soll. Das Ergebnis: Die über 800 Jahre alte Ruine der Kugelsburg soll als Wahrzeichen der Stadt erhalten und mit Investitionen von mehr als 800.000 Euro auch touristisch aufgewertet werden.

Ziel ist es, vor der 825-Jahr-Feier im kommenden Jahr ein Servicegebäude mit Sanitäreinrichtungen und Lagerflächen auf dem Burggelände zu errichten und die Planung der Sanierungsarbeiten und der Veranstaltungsfläche zu finanzieren. Erwartet werden für diesen ersten Schritt Kosten von mehr als 240.000 Euro.

Bröckelige Mauern

Im kommenden Jahr könnte zudem mit der Sanierung der bröckeligen Mauern des Wohn- und des Rundturms zur Sicherung des denkmalgeschützten Gebäudes begonnen werden. Dafür sind rund 370.000 Euro veranschlagt worden, einbezogen sind weitere Planungsmittel für eine Veranstaltungsebene (Palas).

2022 würde dann nach dem im Ausschuss präsentierten Plan mit der Herrichtung des Palas begonnen werden. Geplant ist nach Informationen von Bürgermeister Hartmut Linnekugel (parteilos) und Architektin Brigitte Schade-Kleist ein leicht geneigtes Glasdach, das sich in das Mauerwerk buchstäblich einfügt. Darunter können 50 bis 60 Sitzplätze und eine kleine Bühne geschaffen werden. Um Eingriffe in den Erdboden zu vermeiden und einer Vorgabe der Bodendenkmalpflege nachzukommen, würde der Sitzbereich auf Stützen mithilfe von Podesten terrassenartig angelegt. Strom-, Wasser- und Kanalleitungen müssten dann überirdisch verlegt werden. In einem zweiten Bauabschnitt würden ab 2022 weitere Sanierungsarbeiten ausgeführt.