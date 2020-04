Warburg/Breuna (WB). Auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund ist am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Breuna und Warburg ein Sattelauflieger in Brand geraten. Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt. Die Dauer der Vollsperrung kann derzeit noch nicht abgesehen werden.