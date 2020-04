Ein Sattelauflieger ist auf der A 44 in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Breuna

Warburg/Breuna (WB). Auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund ist am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Breuna und Warburg ein Sattelauflieger in Brand geraten. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf etliche Kilometer Länge bis nach Zierenberg.