Warburg (WB/dal). Mitarbeiter der Touristikbranche, insbesondere auch die der Reisebüros, sind am Mittwoch deutschlandweit auf die Straße gegangen. Sie haben für staatliche Rettungsmaßnahmen ihrer Arbeitsplätze und Existenzen gekämpft. Auch Warburger Reisebüros haben sich an daran beteiligt.

Tina Bierhoff, Inhaberin von Reisebüros in Warburg und Bad Arolsen, sowie Kollegin Tanja Köning aus Warburg zum Beispiel waren bei einer Demonstration am Flughafen Paderborn-Lippstadt dabei. Auch in Kassel war eine Demons­tration geplant.

Koffer zeigen sich mit traurigen Augen

„Wir, das TUI-Reisecenter in Warburg, beteiligen uns mit einem Schaufenster an der Aktion“, erklärt Büroleiterin Beate Wittig. Im Schaufenster weisen Informationszettel auf die brisante Lage der Betriebe hin. Koffer zeigen sich mit traurigen Augen wehmütig, dass sie zu Hause bleiben müssen. Die Botschaft dahinter: Leere Koffer bedeuten leere Kassen. „Die Corona-Pandemie hat die Touristik in Deutschland und weltweit in einem Ausmaß getroffen, wie das bei keiner anderen Branche der Fall ist“, sagt Wittig.

Finanzielle Soforthilfe gefordert

„Wir zeigen Gesicht, da die Touristik nicht nur aus den großen Konzernen, wie etwa TUI und Lufthansa, besteht“, sagt Beate Wittig. „Fast völlig unbeachtet von Politik und Medien bleiben die klein- und mittelständischen Unternehmen, insbesondere auch wir – die Reisebüros –, mit rund 11.000 Betrieben und 80.000 bis 100.000 Arbeitsplätzen.“ Gefordert werde eine finanzielle Soforthilfe für die Vielzahl der touristischen Unternehmen und die Reisebüros. Diese Hilfe solle zeitnah ausgezahlt werden und nicht rückzahlbar sein, erklärt Wittig.

„Wir waren die erste Branche, die von der Krise betroffen war, und wir werden die Letzte sein, die dort wieder herauskommt“, erklärt Beate Wittig weiter. Zurzeit werde kaum gebucht, ergänzt ihre Kollegin Ina Kreul. Reisen würden storniert oder allenfalls umgebucht.

„So kommt im Moment aber kein Geld rein“, sagt Kreul. Und viele Veranstalter zum Beispiel zahlten ihre Provision erst, wenn die Menschen wirklich gereist sind. „Provisionen, die wir schon bekommen haben, verlieren wir jetzt also wieder.“ Dabei blieben die laufenden Kosten gleich.