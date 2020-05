Warburg (WB). Auf so mancher Ansichtskarte war und ist es zu sehen, das Engelhardsche Haus an der Hauptstraße in unmittelbarer Nähe der Neustadtkirche. In einer neuen Folge der Serie „Ein Bild – und seine Geschichte“ blicken wir auf die wechselvolle Geschichte des Gebäudes, in dem heute Optik Becker beheimatet ist.