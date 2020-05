Warburg (WB). Die Corona-Pandemie hat auch die Wahlkampfpläne des Warburger CDU-Bürgermeisterkandidaten Tobias Scherf gehörig durcheinandergewirbelt. Größere persönliche Treffen mit Wählern sind derzeit kaum möglich. An einem Vorhaben hält der Volkmarsener aber fest. In den kommenden Wochen will er die Warburger Unternehmen kennen lernen. Zu einem ersten Besuch ist er jetzt zu Gast bei Unternehmer Dieter Mensch (Mercedes Mensch) gewesen.

Der Stammsitz des Unternehmens befindet sich in Volkmarsen, daher kennen sich Scherf und Mensch seit vielen Jahren. Ein Ziel der beiden: „ Wir möchten auch in Zukunft die guten Verbindungen von Hessen und Westfalen stärken und ausbauen“, sagt Tobias Scherf.

Dieter Mensch startete, wie zuletzt am 18. September ausführlich berichtet, vor 25 Jahren mit seinem Unternehmen in Warburg. 1994 investierte er zwei Millionen Euro am neuen Warburger Standort. Nach und nach investierte er in der Hansestadt und erweiterte den Betrieb. Rund 3,3 Millionen Euro sind in den vergangenen Jahren in Erweiterungen geflossen.

Doch die Corona-Krise ist auch in der Automobilbranche längst angekommen: rückläufige Preise im Gebrauchtwagenmarkt, Zurückhaltung der Kunden bei Serviceleistungen wie Reparaturen oder Wartungsintervallen. Dieter Mensch berichtet vom Umgang mit den Gefahren des Corona-Virus in der Werkstatt. Auch sein Betrieb musste aus wirtschaftlichen Erwägungen heruntergefahren werden und die Werkstatt läuft derzeit auf Halber-Mann-Stärke. Erfreut zeigte sich Dieter Mensch, dass es bei ihm bisher kein Corona-Fall gab und der Verkaufsraum wieder geöffnet ist.