Unter Atemschutz haben die Feuerwehrleute den Brand in der ­Trafostation gelöscht. Foto: Feuerwehr Warburg

Warburg (WB/dal). Eine Trafostation der Stadtwerke Warburg hat am Montagabend an der Kleebrede in Warburg gebrannt. Dadurch kam es auch zu einem Stromausfall. Die Feuerwehr rückte unter der Leitung von Franz Bäumer jun. mit 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus.