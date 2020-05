Warburg (WB). Nach Beschluss der NRW-Landesregierung NRW und in Absprache mit den Bistümern finden seit dem 1. Mai wieder öffentliche Gottesdienste in begrenztem Umfang statt. Das Jugendhaus und die Landvolkshochschule in Warburg-Hardehausen bieten daher ab Sonntag, 10. Mai, wieder öffentliche Eucharistiefeiern unter Einhaltung der aktuellen Hygienestandards an.