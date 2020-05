Allein im Warburger Stadtgebiet waren am 17. März mehr als 45 Spiel- und 14 Bolzplätze sowie die Sportflächen der Vereine gesperrt worden. Die Eingänge, Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten waren mit Flatterband versehen worden. Zudem hatte das Schulamt in Windeseile wetterfeste Schilder angefertigt, auf denen das Betretungsverbot noch einmal begründet worden war.

Bürger hielten sich an Regeln

Die Bürger hätten sich auch an die Vorgaben gehalten und die Flächen in der Regel nicht betreten, bestätigen Polizei und Ordnungsamt. In wenigen Fällen musste das Flatterband erneuert werden. „Das war hauptsächlich bei den Spielflächen in der Kernstadt der Fall“, berichtet Sabine Laudage vom Warburger Schulamt, die am Morgen das Absperrband wieder einsammelte. In den Ortsteilen waren die Ortsvorsteher und Bezirksverwaltungsstellenleiter um Hilfe gebeten worden. In den Dörfern sammelten sie Flatterbänder und die laminierten Warnhinweise wieder ein.

Sofort wegwerfen will Schulamtsleiter Olaf Krane die Warnschilder nicht. Er hofft zwar, dass sie in den kommenden Wochen nicht mehr benötigt werden, „aber man weiß ja nie!“