In diesem Zusammenhang wurde im mittlerweile komplett an Gewerbebetriebe veräußerten Gewerbegebiet Rießen (zum Beispiel PVG) in Rhoden eine Löschwasserzisterne eingebaut. Rund 30.000 Euro kostet die Löschwasserreserve, die insgesamt 100 Kubikmeter Wasser fassen kann.

„Es war absolut wichtig, im Gewerbegebiet Rießen eine solche Reserve vorzuhalten, damit in einem Großschadensereignis die modernen Feuerwehrfahrzeuge auch über ausreichend Löschwasser verfügen“, berichtet Bürgermeister Elmar Schröder.

Die Wasserleitungen in Rhoden sind sehr alt, daher kann während eines Einsatzes nicht genug Wasser aus den Leitungen gezogen werden. Deshalb wird derzeit in der Landstraße in Rhoden eine neue Wasserleitung mit entsprechender Dimensionierung verlegt. Nach der Sicherung des Gewerbegebietes Wrexer Teich und den Maßnahmen für das neue Gewerbegebiet Steinmühle muss nun auch im Gewerbegebiet Rießen eine ausreichende Löschwasserreserve vorgehalten werden.