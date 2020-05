Kinderliedermacherin Isa Glücklich tritt am Samstag, 17. Mai, live im Warburger Autokino am Cineplex auf. Mit dabei sind auch Frank und seine Freunde. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Warburg (WB). Das Warburger Cineplex präsentierte als erstes Kino der Region ein „Drive-In-Erlebnis für Familien. Am Sonntag, 17. Mai, treten zwei Kinderliedermacher auf: Isa Glücklich präsentiert die größten Titel. Frank und seine Freunde kommen mit allen Hits wie „Tip Top“ oder dem aktuellem Faultiersong. Dazu werden die Besucher von zwei Zappeltieren begrüßt und nach der Show werden an alle Kinder Überraschungen an die Autos verteilen.