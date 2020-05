Warburg (WB/vah/sis). Das Warburger Hüffertgymnasium wartet mitten in der Corona-Krise mit einer erfreulichen Nachricht auf. Im Dezember vergangenen Jahres hatte an der Schule eine Registrierungsaktion der DKMS stattgefunden. Dabei wurde ein Spender gefunden, der nun einem an Leukämie erkrankten genetischen Zwilling mit einer Knochenmarkspende das Leben retten könnte.