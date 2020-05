Warburg (WB/sis). Am heutigen Dienstag werden die ersten schriftlichen Abiturprüfungen geschrieben. Das Pädagogische Zentrum und die Warburger Stadthalle verwandeln sich in Prüfungssäle. Nur so kann in Corona-Zeiten der nötige Abstand von mindestens 1,50 Meter zwischen den einzelnen Schülern eingehalten werden.