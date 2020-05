Johannes Thonemann und die Bauverwaltung haben lange suchen müssen, um die Unterlagen für die Ortsumgehung der B7 überhaupt noch zu finden. Seit Jahrzehnten liegt der Plan auf Eis – und so richtig will die Straße in Scherfede auch niemand mehr. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). An Umgehungsstraßen scheiden sich die Geister. Die einen fordern sie vehement, um dichten Verkehr aus dem Orten zu bekommen. Andere lehnen sie ab, um nicht noch mehr Natur dem Straßenbau zu opfern. In Warburg-Scherfede wird die seit Jahren geplante Ortsumgehung der B7 aus einem ganz anderen Grund kritisch gesehen: Ein Großteil der Scherfeder lehnt sie ab, damit die Autos im Ort bleiben.

Seit Jahrzehnten gibt es Pläne für das Umleitungsprojekt, genauso lange liegen sie auf Eis. Unlängst sind sie aber wieder in die Diskussion geraten, weil das Bauprojekt im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen in die Kategorie „Vordringlicher Bedarf“ gerutscht ist. „Damit ist der Bedarf für diese Maßnahme durch Gesetz festgelegt“, beschreibt Andreas Hüser, Sprecher bei Straßen NRW, den Stand der Dinge.

Kosten in Höhe von 22,2 Millionen Euro

Welche Ausmaße die Ortsumgehung Scherfede haben würde, zeigt der Streckenverlauf. In Höhe des Schwarzen Weges würde sie aus Richtung Westheim kommend beginnen, die Bahnlinie kreuzen, Werk- und Wilhelm-Lödige-Straße tangieren, durch das Riekser Feld führen und irgendwo zwischen Rimbeck und Ossendorf wieder auf die B7 münden.

„Im Rahmen der Anmeldung des Projekts für den Bundesverkehrswegeplan wurden Gesamtkosten in Höhe von 22,2 Millionen Euro geschätzt“, berichtet Hüser. Allerdings ist das Projekt noch nicht in den Masterplan für den Bau solcher so genannter „Engpassbeseitigung“ aufgenommen worden. Das Ortsumgehungs-Projekt in Scherfede wird von Straßen NRW erst dann weiter verfolgt, wenn Geld und Planungskapazitäten zur Verfügung stehen.

Viele Scherfeder sehen Pläne kritisch

Vielen Scherfedern sei es ganz Recht, wenn das niemals der Fall wäre, berichtet Bezirksausschussvorsitzender Johannes Thonemann (CDU). In Scherfede wird die Umgehung nämlich aus vielerlei Gründen mittlerweile kritisch gesehen. „Eine Entspannung des Verkehrs im Ort ist sicher gut, aber der Preis ist zu hoch. Es wäre womöglich der Tod der letzten Geschäfte und würde sich auch nachteilig auf Arztpraxen oder Apotheken auswirken“, sagt er.

Er sieht Arbeitsplätze in Scherfede und auch in Rimbeck in Gefahr, sollte Straßen NRW doch irgendwann einmal mit dem Bau beginnen wollen. Die Pendler seien ein Wirtschaftsfaktor. Darüber hinaus würde die Umgehung nur einen Teil der Verkehrsprobleme lösen: „Wir haben schließlich noch eine zweite Bundesstraße, die B68, die durch den Ort führt. Für die gibt es keine Pläne.“

Besserer Übergang von der B68 auf die B7

Für den Bezirksverwaltungsstellenleiter Johannes Thonemann, übrigens auch Chef der Warburger Polizei, liegt die Lösung der Scherfeder Verkehrsprobleme eher in einer Drosselung der Geschwindigkeit der Autos und einem besseren Übergang von der B68 auf die B7. Hier müsse womöglich auch baulich noch einmal nachgebessert werden. Perspektivisch glaubt Thonemann zudem eher nicht, dass der Verkehr noch deutlich weiter zunehmen wird. Dazu werde die Diskussion um die CO2-Einsparung und alternative Verkehrsmittel zu stark geführt.

Geht es nach vielen Scherfedern und wohl auch der Mehrheit im Bezirksausschuss, so könnte die Ortsumgehung, für die es ohnehin nie eine belastbare Zeitschiene gegeben hat, ganz aus dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen gestrichen werden. „Wenn man noch bedenkt, wie viel wertvoller Ackerboden vernichtet würde, dass Naturschutzgebiete betroffen sein werden und es Probleme wegen der Bahnlinie geben könnte, wäre das wahrscheinlich das Beste“, sagt Thonemann.

Bürger sollen frühzeitig beteiligt werden

Wie auch immer die Planung weitergeht: Die Bürger bräuchten keine Angst davor zu haben, nicht beteiligt zu werden. „Aufgabe der Planung wird es sein, die geeignetste Trasse zu ermitteln. Sie wird durch das Instrument der frühzeitigen Bürgerbeteiligung flankiert. Dort, wo es möglich und sinnvoll ist, werden die Interessen und das Wissen aller am Planungsprozess zu Beteiligenden frühzeitig einbezogen. Dahinter steht das Ziel, in vielen Fällen nicht nur die Akzeptanz zu steigern, sondern auch schneller zum Ergebnis zu gelangen“, beschreibt Andreas Hüser die grundsätzliche Vorgehensweise.

Dass es jemals soweit kommt, glaubt Johannes Thonemann nicht. Von diesen Planungen sei in Scherfede schon erzählt worden, „da war ich noch Kind. Mittlerweile bin ich 59.“