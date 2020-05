Warburg-Scherfede (WB). Einen Baucontainer an Briloner Straße in Scherfede haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag, 11. Mai, nach 16.15 Uhr, zu Dienstag, 12. Mai, 7.25 Uhr aufgebrochen.

Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Sie stahlen daraus mehrere Elektrowerkzeuge mit einem Gesamtwert in vierstelliger Euro-Höhe. Da die Baustelle in Sichtweite zur vielbefahrenen B7 liegt, hoffen die Ermittler der Polizei auf Hinweise von möglichen Zeugen. Sie sollten sich mit der Polizei in Warburg unter der Telefonnummer 05641/78800 in Verbindung setzen.