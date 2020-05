Warburg (WB/vah). Mit sechs Wochen Verspätung wird im Kurpark in Warburg-Germete an diesem Samstag um 14 Uhr die Minigolfsaison auf der 18-Loch-Anlage der Familie Hoppe eröffnet. Bis in den Spätherbst hinein kann dort wieder gespielt werden – allerdings unter besonderen hygienischen Bedingungen.

Am vergangenen Montagnachmittag ist die Genehmigung zur Wiedereröffnung von der Stadt Warburg erteilt worden. Eigentlich war der Start bereits für die Ostertage geplant. Aber die Corona-Beschränkungen haben sich auch auf das Minigolfspielen ausgewirkt.

Eigenen Kugelschreiber mitbringen

Wie gewohnt ist Familie Hoppe nun samstags, sonntags und feiertags ab 14 Uhr an der Anlage im Germeter Kurpark, um die Schläger auszugeben. Familien mit bis zu drei Kindern zahlen 9 Euro, erwachsene Einzelspieler 4 Euro und Kinder 2,50 Euro. Auch unterhalb der Woche ist Anlage nutzbar, dann müssen die Schläger aber im benachbarten Therapiezentrum Tegethoff/von Detten ausgeliehen und wieder abgegeben werden.

Etwas anders läuft in diesem Jahr die Bewirtung und das Ausleihen der Schläger an der Anlage. Wer eine Runde spielen will (Spielzeit meist zwischen eineinhalb und zwei Stunden), muss sich am Eingang des Minigolfcafés die Schläger abholen. Um die Ergebnisse auf die Karten eintragen zu können, sollte ein eigener Bleistift oder Kugelschreiber mitgebracht werden.

Café wird zum Kiosk umfunktioniert

Auch werden in diesem Jahr nur die Pappkarten für die Wertung, nicht aber die entsprechenden Halter mit ausgegeben. Zur Desinfektion abgegeben werden Schläger und Bälle dann auf der anderen Seite des Gebäudes durch ein Fenster.

Auch das Café kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt betrieben werden. Es wird in einen Kiosk umgewandelt. Die Sitzgelegenheiten dürfen nicht aufgebaut werden. Angeboten werden aber Eis und Getränke zum Mitnehmen sowie Waffeln und Würstchen auf die Hand. Im Umkreis von 25 Metern um das Café dürfen die Produkte aber nicht verzehrt werden.

Möglicherweise letzte Saison

Trotz der Schwierigkeiten hoffen die Betreiber auf eine gute Saison, wenngleich die ersten sechs zumeist sonnigen Wochen natürlich bereits verstrichen sind. Dafür ist aber die Renaturierung des Bachs im Kurpark mittlerweile weitgehend beendet. Diese Arbeiten hatten im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Anlage erst nach den Sommerferien richtig frequentiert wurde.

Auch ein neuer Pächter hatte sich aufgrund der Schwierigkeiten nicht gefunden, so dass die Inhaberfamilie Hoppe selber in die Bresche sprang und auch in diesem Jahr den Betrieb übernehmen muss. Möglicherweise wird es sogar die letzte Minigolf-Saison in Germete. Derzeit laufen Pachtverhandlungen zwischen der Stadt und dem Eigentümer der Bahnen, Michael Hoppe.