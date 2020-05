Sie führen in Zukunft die Geschicke der Linnenbrink Technik Warburg am Oberen Hilgenstock (von links): Geschäftsführer Ingo Linnenbrink, die neuen Besitzer Yusuf Akyol und Gültekin Efe sowie Fatih Efe (Efe Holding Beteiligungsgesellschaft). Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Der Warburger Unternehmer Wolfgang Linnenbrink (75) hat seine Firma am Oberen Hilgenstock verkauft. „Schweren Herzens, aber ich habe jetzt lange genug gearbeitet“, sagte der 75-Jährige am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Besitzer und der neuen Unternehmensstruktur. Wolfgang Linnenbrink bezeichnete es als „gute und richtige Entscheidung“ für ihn und seine Familie.

Über Makler zueinander gefunden

Die Linnenbrink Technik Warburg gehört jetzt zur Efe-Holding von Wirtschaftsingenieur Gültekin Efe. Der 49-Jährige hat den Sondermaschinenbauer aus Warburg gemeinsam mit seinem Freund und stillen Teilhaber Yusuf Akyol (46) erworben. Ingo Linnenbrink (44), Sohn des Firmengründers, wird weiter als Geschäftsführer im Unternehmen tätig sein.

Die Familie Linnenbrink hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, das Unternehmen zu verkaufen. Allerdings hatte Wolfgang Linnenbrink das Geschäft mit einigen Auflagen verknüpft. Vor allem ging es ihm nach Angaben des neuen Besitzers darum, dass die Mitarbeiter weiter einen sicheren Arbeitsplatz haben, der Firmenstandort Warburg und der Firmenname erhalten bleiben. All dies sei erreicht worden.

Über einen Makler habe man vor einigen Monaten zueinander gefunden und sei sich schließlich einig geworden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er sei für beide Seiten in Ordnung gewesen, versichern die Geschäftspartner. Das Unternehmen, das in der Branche als kerngesund gilt, hat derzeit 28 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Jahresumsatz von fünf Millionen Euro erzielt.

Firma wurde 1992 gegründet

Der neue Besitzer Gültekin Efe, der aus Aalen in der Nähe von Ulm stammt und zuletzt in einem Maschinenbauunternehmen das Geschäft vornehmlich im asiatischen Raum geleitet hat, kommt nicht alleine. Er bringt seinen Bruder Fatih Efe (35) mit, der bereits als Ingenieur bei Bosch in Stuttgart gearbeitet hat und nun in Warburg als Technischer Werksleiter gemeinsam mit Gültekin Efe und Ingo Linnenbrink auch in die Geschäftsführung eintreten wird. Fatih Efe ist auch an der Efe-Holding beteiligt und damit ebenfalls in Teilen Besitzer des Unternehmens.

Wolfgang Linnenbrink will sich nach eigenen Worten nur noch einmischen, „wenn ich gefragt werde, und dann freiwillig und ohne Bezahlung“. Ansonsten will er mit seiner Lebensgefährtin viel reisen, vor allem wenn es auch wieder möglich ist, ins Ausland zu fahren.

Ingenieur Wolfgang Linnenbrink hatte die Firma 1992 gegründet und im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mit viel Fachwissen und Geschick zu einem gefragten Spezialmaschinenbauer für die Automobilindustrie entwickelt. Besonders die Prüfmaschinen für Zahnräder aus Warburg haben bei vielen namhaften Autobauern einen guten Ruf.

Besitzer wollen Markt ausweiten

Das soll auch in Zukunft so bleiben. Mehr noch: Die neuen Besitzer wollen den Markt ausweiten und auch für andere Sparten wie die Luft- und Raumfahrtindustrie tätig werden. In einer neuen Anlagensparte der Linnenbrink Technik Warburg werden auch komplette Produktionslinien zur Verklebung mehrlagiger gleicher oder verschiedener Materialien gebaut, die in der Textil- und Kompositindustrie ihre Verwendung finden.

Zum Verkauf sei es letztlich auch gekommen, weil die Chemie zwischen den Geschäftspartnern gepasst habe, wurde während der Pressekonferenz deutlich. „Wir sind von der Familie Linnenbrink sehr gut aufgenommen worden. Das hat uns imponiert“, berichtet Gültekin Efe.

Der neue Besitzer, der zahlreiche Sprachen, darunter Chinesisch und Japanisch, spricht, will die Firma weiterentwickeln und hofft trotz der Unsicherheiten durch die Corona-Krise in den kommenden Jahren auf ein Wachstum im zweistelligen Bereich. Genügend Flächen für Erweiterungen rund um den Firmensitz gibt es noch.

Lob vom Bürgermeister

In naher Zukunft will der 49-Jährige, der derzeit noch am Wochenende zu seiner Frau und den Kindern nach Aalen pendelt, auch in die Region ziehen. Sein Bruder Fatih Efe wohnt bereits mit Freundin und der kleinen Tochter in der Hansestadt.

Viel Lob zum Abschied gab es am Mittwoch auch von Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln, der den neuen Besitzern ein kleines Willkommensgeschenk der Hansestadt überreichte. Wolfgang Linnenbrink habe das Unternehmen nicht nur aufgebaut, sondern auch beispielhaft durch schwere Zeiten wie die Finanzkrise ­geführt.

Er bezeichnete Linnenbrink Technik als „Vorzeigeunternehmen“, hinter dem im besten Sinne eine ganze Familie ­gestanden habe. Dem neuen Besitzer Gültekin Efe attestierte Stickeln, dass er mit dem Kauf „eine kluge Entscheidung“ getroffen habe.