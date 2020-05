Warburg-Scherfede (WB). Erneut haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch einen Baucontainer aufgebrochen, der an der Briloner Straße in Scherfede steht. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag war der Aufbewahrungsort für Baumschinen Ziel von Einbrechern gewesen .