Von Daniel Lüns

Warburg/Borgentreich (WB). Luzie wurde an Ostern in Warburg geboren – in einem Grillkamin. Ihre Mutter hatte sie und zwei weitere Geschwister zur Welt gebracht. Verrußt hauste die Familie dort, bis sie von den Hausbesitzern entdeckt wurde. Eine leider typische Geschichte von verwilderten Katzen, berichtet Melanie Schreiber.

„Es ist traurig, dass so etwas immer erst dann auffällt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“, sagt die Borgentreicherin. Seit Längerem päppelt sie Tiere auf, denen es schlecht geht. Die meisten davon: verwilderte Katzen. „Für sie gibt es keine Anlaufstelle. Man guckt weg oder verscheucht sie, bevor man was tut und das Tier Hilfe bekommt.“

Mutterkatze wurde kastriert

Im Falle der Borgentreicher Tiere war das anders. Die Hausbesitzer wandten sich an die Warburger Tierärztin Kristina Oster. Die wiederum fragte bei Melanie Schreiber an, ob sie die Tiere aufpäppeln könne. Ein Jungtier war bereits tot, zwei Katzenkinder und die Mutter kamen nach Borgen­treich. Eines der Jungtiere hat die Strapazen nicht überlebt. Das letzte, Luzie genannt, erholt sich gut. Die Mutterkatze konnte wieder in die Natur entlassen werden – nachdem sie kastriert wurde.

„Die Leute sollten ihre Tiere, vor allem die Freigänger, kastrieren lassen“, betont Schreiber. „Manche Leute sagen mir: ‚Ach, wir haben ja nur einen Kater.‘ Aber auch der vermehrt sich in seinem Umfeld.“ Durch das Herumstreunen unkastrierter Tiere würden immer mehr Katzen in die Welt gesetzt, um die sich niemand kümmern wolle. So nehme das Elend seinen Lauf. Und ende eben auch mal in einem Grillkamin.

„Die Mutter hat sich einfach eine Zuflucht gesucht, wo sie den Nachwuchs bekommen konnte. Den hat sie dort wohl gefunden“, erklärt Schreiber. Häufiger würden sich die Tiere in weniger exponierten Orten niederlassen, etwa in Kellerfenstern oder Lichtschächten. Vielleicht fehlte der Mutter aber auch die Erfahrung: Sie sei auffallend jung gewesen.

Katzenbabys müssen regelmäßig gefüttert werden

Schreiber kümmert sich nun darum, dass aus dem letzten verbliebenen Katzenkind ein gesunder Vierbeiner wird. Der Zeitaufwand dafür sei nicht zu unterschätzen. „Man braucht alle zwei Stunden Zeit, um sich zu kümmern. Auch nachts“, erklärt sie. Denn wie Menschenkinder müssten auch Katzenbabys regelmäßig gefüttert werden.

Bisher schlage sich Luzie gut. Die Katzendame sei agil und sehr lebhaft. „Die weiß genau, was sie will“, sagt Schreiber. Wenn die Kleine zehn bis zwölf Wochen alt sei, werde sie vermittelt. Dann werde Schreiber sie zum Beispiel im Desenbergboten oder bei ebay-Kleinanzeigen vorstellen. Denn in der freien Natur könne das Tier wohl nicht mehr leben: „Sie ist nun auf den Menschen geprägt.“