Daher startet am Samstag, 30. Mai, um 18 Uhr die Konzertreihe „nurguteleute im Autokino“. „Wir nutzen die Fläche des bereits etablierten Autokinos in Warburg bauen dort, mit Unterstützung von Pro Media Warburg, eine Konzertsituation für Autofahrer auf“, berichtet Kai Greupner vom Veranstaltungsbüro.

Der Ton von der Bühne kommt, wie im Autokino, über eine UKW-Frequenz direkt ins Autoradio. Von jedem Stellplatz kann zudem die Bühne eingesehen werden. Somit wird es fast wie live im Theater sein. Zum Auftakt der Konzertreihe gibt es ein besonderes Highlight: „Reis against the spülmachine“ kommen zurück in die Hansestadt. Nach ihren umjubelten Kurzauftritten bei der vergangenen Warburger Kabarettnacht spielen die beiden Musik-Comedians nun ihr komplettes Programm mit dem Titel „Die fitteste Band der Welt“.

Lachmarathon aus Liedparodien

In einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt es dazu: „Ein Lachmarathon aus Liedparodien, die einfach nur Spaß machen, Musik-Coverett vom Feinsten. Die beiden Wortakrobaten lassen keinerlei Zweifel daran, dass sie in Topform sind. Ohne Aufwärmphase sprinten sie auf die Bühne und entzünden ein olympisches Freudenfeuer biblischen Ausmaßes entzünden. Ihre Energie ist in der Lage, das Autokino in ein Stadion zu verwandeln, in dem sich Songs aus der ganzen Welt zu einer ekstatischen Liedermacher-Comedy-Rockshow vereinigen. Von Mozart bis Mark Forster, von Simon & Garfunkel zu den Beastie Boys. Aus allen musikalischen Epochen ist hier für jeden etwas dabei (Mitspielalter von 8 bis 80 Jahre).“

Karten gibt es nur im Vorverkauf (keine Abendkasse): ein Auto mit zwei Erwachsenen 38 Euro, ein Auto mit zwei Erwachsenen und zwei eigenen Kindern unter 16 Jahren 50 Euro. Tickets sind nur über die Homepage des Cineplex zu bekommen. Das aktuelle Autokino-Programm sowie Tickets gibt es nur online unter www.cineplex.de/warburg/