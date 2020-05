Warburg (WB). Nachdem die Firma Brauns-Heitmann der Stadtverwaltung Warburg im April bereits 1.920 Flaschen mit Desinfektionsmitteln zur Verfügung gestellt hat , damit diese an Warburger Unternehmen verteilt werden können, stellt das Unternehmen auch für den Monat Mai erneut Desinfektionsmittel für die Gewerbetreibenden bereit.

Bei dieser Reinigungsmittel-Spende an die Kaufmannschaft der Warburger Betriebe hat die Stadtverwaltung den bisherigen Ablauf der Ausgabe angepasst.

Demnach ist es für die Abholung der Desinfektionsmittel zwingend erforderlich, den zuvor ausgefüllten Abholschein vorzulegen. Dieser kann auf der Startseite der Homepage www.warburg.de heruntergeladen werden oder über den mitgesandten QR-Code abgerufen werden.

Ein Paket pro Standort, maximal zwei Pakete pro Betrieb

Es wird ein Paket pro Standort in Warburg herausgegeben, zunächst maximal aber zwei Pakete pro Betrieb. Zudem ist das Tragen eines Mundschutzes sowie die Einhaltung der markierten Abstandsregelung Pflicht.

Die Einzelmengen pro Betrieb können von Montag, 18. Mai, an bis Mittwoch 20. Mai, jeweils von 7.30 bis 10 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie am Freitag, 22. Mai, von 7.30 bis 10 Uhr in der Poststelle der Stadtverwaltung abgeholt werden (Donnerstag ist wegen des Feiertags geschlossen).

Abholer finden die Poststelle auf der Ostseite des Verwaltungsgebäudes. Der Zugang befindet sich auf der Rückseite. Die Ausgabestelle ist dort ausgeschildert.