Warburg/Borgentreich (WB). Der für den 20. Mai geplante Auftakt-Feierabendmarkt in Warburg ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. „Derzeit ist kein Direktverzehr an den Ständen möglich, was den Verweilcharakter stark beschneidet. Zudem sind die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen außerordentlich hoch“, erklärt Projektleiterin Vera Prenzel.

Aber die Organisatoren denken und planen schon weiter. In Zukunft soll es auch in Beverungen und Brakel solche Märkte geben.

Klimafreundliche und regionale Ernährung

„Kulturland isst – Nachhaltig ernähren: Region entwickeln und Klima schützen!“: So heißt das Leader-Projekt der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Bördeland und Diemeltal. In den kommenden zwei Jahren wird sich alles rund um klimafreundliche und regionale Ernährung drehen.

Regionale Wirtschaftskreisläufe in den Mittelpunkt rücken

Ziel ist es, regionale Wirtschaftskreisläufe in den Mittelpunkt zu rücken, einen Beitrag zur Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks zu leisten und durch die Ausrichtung von Feierabendmärkten Höhepunkte im Veranstaltungskalender zu setzen.

Feierabendmärkte in Beverungen und Brakel einrichten

Im Fokus stehen dabei drei Städte im Kreis Höxter: die Hansestadt Warburg, Beverungen und Brakel. In Warburg werden die Feierabendmärkte, die dort bereits seit 2018 stattfinden, in die Verstetigung begleitet, in Beverungen und Brakel neu eingerichtet.

Die Feierabendmärkte dienen dazu, dass die Verbraucher neben dem gemütlichen Einkauf durch verschiedene Mitmachaktionen einiges über einen klimaschonenden Ernährungs- und Lebensstil erfahren können.

Regionale Herkunft, biologische Herstellung und Saisonalität sind wichtige Aspekte, auf die die Besucher beim klimabewussten Lebensmitteleinkauf achten können.

Aber auch Fleischkonsum, Lebensmittelverschwendung und Verpackungsmüll werden thematisiert.

Die Mitmachaktionen bieten Tipps, bringen aber auch Produzenten und Verbraucher in den Dialog. „Zudem“, berichtet Projektleiterin Vera Prenzel, „werden die Besucher durch Auftritte heimischer Künstler, Sitzgelegenheiten und ein buntes Essens- und Getränkeangebot beim Markt zum Verweilen eingeladen.“

Bürgerinitiative setzt Projekt mit EU-Fördermitteln um

„Kulturland isst“ wird von der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal mit Sitz in Borgentreich umgesetzt und über Leader, ein EU-Förderprogramm für den Ländlichen Raum, zu 65 Prozent gefördert. Der Eigenanteil wird von der BI und den beteiligten Städten getragen. Unterstützt wird die Umsetzung von vielen Initiativen, Vereinen und weiteren Akteuren.

Helfer für lokale Arbeitsgruppen gesucht

In Warburg hat sich bereits eine Arbeitsgruppe gebildet, die in Vortreffen mit der Projektleitung die Märkte plant. Auch in Beverungen und Brakel sollen solche Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Interessierte können sich bei Projektleiterin Vera Prenzel (Telefon 05643/949870 oder E-Mail info@bi-boerdeland.de) melden.

Aktuelle Informationen über regionale Anbieter

Derzeit arbeitet die BI an Aktionen, die trotz Corona stattfinden können, damit regionale Produkte auch weiterhin in den Fokus gerückt werden. Die BI informiert auf ihrer Internetseite (www.bi-boerdeland.de) über regionale Anbieter, die aktuell Lieferservices anbieten, und darüber, wo regionale Produkte auch weiterhin erworben werden können.