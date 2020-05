Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Einen unvergesslichen Nachmittag haben 23 Familien am Sonntag in ihren Autos erlebt. Der Kinderliedermacher „Frank und seine Freunde“ sowie „Isa Glücklich“ sind bei einem Live-Konzert im Cineplex-Autokino in Warburg aufgetreten.