Frank Förster ist neuer Betreiber des Cafés und Bistros „Time Out“ an der Hauptstraße 2 in Warburg. Foto: Tanja Sauerland

Warburg (WB/tab). Frank Förster ist neuer Betreiber des Cafés und Bistros „Time Out“ an der Hauptstraße 2 in Warburg. Der 53-jährige Gastronom hat das Lokal von Antonella Guacci übernommen, die das „Time Out“ im Rahmen des Pop-up-Store-Konzeptes der Hansestadt Warburg im Dezember 2017 an den Start gebracht und bis Ende April erfolgreich geführt hatte.

„Ich wollte mich verkleinern. Und ich wollte wieder in Warburg arbeiten. Die Gäste aus meiner Heimat haben mir sehr gefehlt“, nennt Frank Förster die wesentlichen Gründe für seine Veränderung. In den zurückliegenden sechs Jahren war er beruflich in Hessen tätig. Zunächst leitete er für ein Jahr das Restaurant „Luzia“ in Kassel, danach führte er das Café/Restaurant „Schlossgarten“ in Bad Arolsen.

„Der ‚Schlossgarten‘ verfügt über 206 Sitzplätze auf zwei Etagen. Das Objekt war mir einfach zu groß. Nach fünf Jahren wollte ich mich verändern“, sagt Frank Förster. Und er fügt hinzu: „Das ‚Time Out‘ mit seinen 60 großzügig gestellten Sitzplätzen im früheren Postgebäude hat Charme. Es ist genau das Richtige für mich.“

35 Sitzplätze im Außenbereich geplant

Vor der Tür sind künftig bis zu 35 Sitzplätze geplant. Das Interieur im „Time Out“ ist geblieben. Es ist mit antiken Sofas, Tischen und Stühlen sowie vier rustikalen Weinfässern eingerichtet und modern dekoriert. An einer Wand hängt eine Tafel mit der Aufschrift: „Nimm Dir Zeit und genieße!“

Eigentlich wollte Frank Förster die Türen des Cafés und Bistros bereits vom 1. Mai an aufsperren. Bedingt durch die Corona-Pandemie verschob sich die Eröffnung um zwei Wochen nach hinten. Und an seinem ersten Arbeitswochenende in der Hansestadt hatte Frank Förster bereits alle Hände voll zu tun: „Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und ich bin sehr herzlich empfangen worden.“

Mediterrane Snacks auf der Speisekarte

Auf der Speisekarte stehen mediterrane Snacks wie Dreierlei-Bruschetta und Pasta mit Pesto. Aktuell gibt es außerdem einen Süßkartoffelsalat sowie eine Spargelsuppe mit Lachs im Angebot. Frank Förster bietet Auszüge aus seiner Küche im „Schlossgarten“ an. Die Gerichte wechseln je nach Jahreszeit. „Ich werde demnächst auch ein Mittagsgericht anbieten, etwa ein Curryhuhn mit Basmatireis, ein Kalbsragout mit Pappardelle oder auch eine Kalbsleber mit Kartoffelstampf“, berichtet der Gastronom von seinen Plänen. Außerdem gibt es Waffeln mit Kirschen, Sahne und Eis sowie hausgemachte Kuchen und Torten.

Tipps in der Küche bekommt Frank Förster von seiner Tochter Desiree (26). Sie hat eine Ausbildung zur Köchin im Hotel am Rosenberg in Bad Driburg absolviert, danach Erfahrungen im 5-Sterne-Hotel „Relais & Chateau Spa Hotel Jagdhof“ in Neustift im Stubaital (Österreich) gesammelt. Aktuell arbeitet sie als Köchin im Jugendhaus in Hardehausen.

Die Öffnungszeiten des „Time Out“ an der Hauptstraße 2 sind täglich außer donnerstags (Ruhetag) von 9.30 bis 22 Uhr.