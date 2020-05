Edith Honsel und Kornelia Brinkmann (Mitte) haben die Liste mit den Unterschriften in gebührendem Abstand an Bürgermeister Michael Stickeln übergeben. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). Einwohner der Lessingstraße in Warburg haben am Freitag eine Liste mit 30 Unterschriften an Bürgermeister Michael Stickeln übergeben. Sie wollen damit unterstreichen, dass ihre Straße auch nach dem Bau eines Mehrfamilienhauses am Ahornweg als Anliegerstraße erhalten bleibt und der Verkehr für das neue Gebäude direkt über den Ahornweg geregelt wird.