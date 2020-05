Volkmarsen/Kassel (dpa). Wegen des Mordes an einem 79-Jährigen ist in Kassel ein 40-Jähriger aus Fulda verurteilt worden. Das Landgericht verhängte am Freitag lebenslange Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Langzeitarbeitslose 2018 in das Haus des Rentners in Volkmarsen-Lütersheim (Kreis Waldeck-Frankenberg) eindrang und ihn erschlug.